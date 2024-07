Prestigieus wetenschappelijk congres in 2027 op Curaçao

Ongeveer 200 eilandonderzoekers komen in 2027 naar Curaçao. Het prestigieuze congres van de International Small Islands Studies Association, Isisa, zal dan hier plaatsvinden. Isisa is een wereldwijd netwerk dat onderzoek en kennisuitwisseling over kleine eilanden bevordert. Het biedt een platform voor wetenschappers, beleidsmakers en anderen om unieke uitdagingen en kansen van eilanden te bespreken. Bovendien stimuleert het evenement samenwerking en innovatie, en helpt het beleidsmakers geïnformeerde beslissingen te nemen.

Lokale onderzoekers Renske Pin, Steffen van Heijningen en Guido Rojer zijn de personen die ervoor hebben gezorgd dat het congres naar het eiland komt. Het initiatief wordt breed gedragen door de Universiteit van Curaçao (UoC), de Universiteit van Aruba (UA), de University of St. Martin (USM), Stichting Naam (National Archeological Anthropological Memory Management) en Carmabi (Caribbean Research and Management of Biodiversity). Daarnaast wordt het financieel ondersteund door de programmacommissie Caribisch Onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Er is nog alle ruimte voor andere instituten om aan te haken bij dit initiatief.

Met dit congres zal Curaçao zich profileren als een voorloper in wetenschappelijk onderzoek en internationale samenwerking op het gebied van eilandstudies. Eerdere edities zijn georganiseerd op locaties zoals het Canadese Prince Edward Island en het Griekse Lesbos. Elk congres heeft een specifiek thema dat aansluit bij de actuele uitdagingen van de gastheerlocatie.