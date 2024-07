RdK: ‘Oryx deal goed en fair’

Oryx Midstream is de nieuwe operator van de olieraffinaderij. Het bedrijf dat in Hong Kong is opgericht heeft vandaag de leaseovereenkomst met RdK getekend. Het contract heeft een duur van 30 jaar en behelst zowel de faciliteiten in Emmastad als op Bullenbaai. De schoorstenen van de raffinaderij zullen voorlopig niet roken. De eerste drie jaar zal Oryx gedetailleerde onderzoeken uitvoeren, zowel technisch als economisch, maar ook op milieuvlak. Op basis daarvan wordt er een koers uitgestippeld voor de opstart van de raffinaderij. Om aan alle internationale en lokale veiligheids- en milieuwetgeving te voldoen, zal Oryx de komende 5 jaar ruim 70 miljoen dollar investeren. Volgens RdK-directeur Patrick Newton is de deal met Oryx goed en ‘fair’.

Ghanim M Al Saad, voorzitter van Oryx Group ziet de potentie van verdere samenwerking. Zo ziet hij kansen op het gebied van onderwijs, vastgoed, hotels, luchtvaart en gezondheidszorg.

In 1918 opende de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij (later Shell) de raffinaderij van Curaçao. Van 1985 tot en met 2019 baatte de Venezolaanse staatsmaatschappij PdVSA de petroleumfaciliteiten uit. De zoektocht naar een nieuwe exploitant had veel voeten in de aarde. Het hoofdlijnenakkoord met de Chinese Guangdong Zhenrong werd in 2018 door het kabinet-Rhuggenaath teruggedraaid. De vorige voorkeurskandidaat, Caribbean Petroleum Refinery, is verwikkeld in tal van rechtszaken. Ook zijn ze het doelwit in een strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte.