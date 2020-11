Problemen met vervallen huizen in Otrobanda

De vele regen, in combinatie met harde windstoten, die in de nacht van woensdag op donderdag is gevallen heeft tot problemen geleid in de straten van Otrobanda. Verschillende panden die in slechte staat zijn, zijn voor een deel ingestort. Zo moest de brandweer gisteren naar een pand aan de Surinamesteeg in Otrobanda om hulp te bieden. Een deel van de straat is afgezet. Ook in Punda zijn er van sommige panden stenen naar beneden gevallen. Ook gisteravond heeft het flink geregend. De brandweer heeft aangegeven de situatie met de oude panden goed in de gaten houden.

Behalve de windstoten is het vaak ook een probleem dat er veel regen in korte tijd valt. Bij panden die al in slechte staat zijn, leidt dat tot afbrokkelende muren.