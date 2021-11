Programma Rauw Curaçao vanaf 7 november te zien bij BNN

Het nieuwe televisieprogramma Rauw Curaçao van BNN VARA is vanaf zeven november te zien bij NPO 2. Daarin vertellen Curaçaoënaars over hun tijd tijdens de coronacrisis. De opnames van Rauw Curaçao begonnen net na de eerste lockdown in 2020. Het toerisme viel toen compleet stil en ook de raffinaderij werd gesloten. Voor de vijfdelige documentaireserie zijn Curaçaoënaars die zwaar getroffen zijn door de crisis een jaar lang gevolgd met hun overlevingsverhaal.