Vakbondscentrale verwijt regering breuk met CORC

Vakbondscentrale SSS neemt het de regering kwalijk dat CORC BV niet meer aan de onderhandelingstafel zit om de raffinaderij te opereren. Volgens de vakbonden hebben de regering en de RDK bij het stoppen van de onderhandelingen geen concreet plan gepresenteerd om het verlies van banen tegen te gaan. De hoop was erop gevestigd dat de raffinaderij snel weer zou draaien toen CORC in beeld kwam. Er is geen tijd meer voor praatjes, aldus de vakbonden.

