ProMo viert 6e lustrum

Stichting ProMo viert haar 30-jarige jubileum. Sinds de oprichting in 1993 zet de stichting zich in voor het stimuleren van de interesse voor Curaçaos erfgoed. Dat doet ProMo door het organiseren van de Open Monumentendagen, lezingen en de ontwikkeling van educatief materiaal. Ook functioneert de organisatie als “waakhond” wanneer monumenten worden bedreigd. De dreigende sloop van het Cinelandia gebouw in Punda was de aanleiding voor de oprichting van de organisatie. Initiatiefnemers zijn Albert Beukenhorst, Michael Newton en Dennis Klaus. Laatstgenoemde is ook de huidige voorzitter. Sinds vorig jaar zet de stichting zich ook in voor natuurbehoud.