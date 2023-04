Minister Hato vraagt Nederlandse hulp voor nieuwbouw gevangenis

De SDKK-gevangenis is aan vervanging toe. Het pand verkeert in slechte staat. Om een nieuw gevangeniscomplex te kunnen bouwen heeft Justitieminister Hato bij Nederland aangeklopt voor hulp. Volgens de Curaçaose bewindsman moet het Koninkrijk de mensenrechten van alle burgers beschermen. Op dit moment voldoet SDKK niet aan internationale normen en richtlijnen. Dat geldt ook voor jeugdinrichting JJIC. Hato heeft een moderne gevangenis voor ogen die bijdraagt aan de productiviteit van de werknemers. Minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind is daarom benaderd voor financiële hulp.