“Prostitutie moet verboden worden”

De Vereniging van Christelijke Pastors vindt dat Curaçao prostitutie niet meer mag toestaan. Campo Alegre is dicht en dit is volgens de pastors hét moment om prostitutie niet meer toe te staan. De vereniging vindt dat prostitutie criminaliteit aantrekt. Maar ook maakt de vereniging zich zorgen over het stimuleren van homoseksualiteit op het eiland. De vereniging is van mening dat Curaçao beter af is zonder gelegaliseerde prostitutie en daardoor meer aandacht kan besteden aan het bewaken van de zeden.