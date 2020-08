Protest van zorgpersoneel

Leden van de zorgvakbond CBV kwamen vanmorgen bijeen in het CMC om te staken. Met bordjes met de tekst: respect voor zorgpersoneel en laat ons ademhalen lieten ze hun stem horen. Het bestuur van het ziekenhuis laat weten niet op de hoogte zijn geweest van de staking. Ze stellen niet te weten waartegen wordt gestaakt en benadrukken dat er nog geen enkele beslissing is genomen over de 12,5 procent korting. Het bestuur zegt niet op de hoogte te zijn van een dispuut tussen hen, werknemers of werkgevers van het CMC.