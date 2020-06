Protestanten weggejaagd met traangas

Het protest bij Forti wordt stilgelegd door de politie met behulp van traangas. Het plein wordt momenteel leeggeruimd. De protestanten verzamelden zich eerst in een grote stoet waarmee ze over de Schottegatweg richting Forti liepen. Onder de protestanten waren veel medewerkers van afvalverwerkingsbedrijf Selikor en de raffinaderij. Zij eisen dat de huidige regering opstapt, ook wilden zij graag dat Premier Rhuggenaath hen te woord zou staan bij Forti. Dit gebeurde niet en de manifestatie op Forti werd afgebroken door de politie. De stoet laat nu spoor van vernieling achter in Punda, hierbij werd onder andere een politieauto ondersteboven gegooid.

Beluister hier een reportage van de manifestatie door Elisa Koek: