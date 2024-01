Purser ziek: vlucht naar Sint Maarten gecanceld

De JetAir vlucht naar Sint Maarten is gisteren gecanceld. Reden: de purser had griep, zoals zoveel mensen op het eiland deze dagen. En er was geen ander personeel beschikbaar om voor hem in te vallen. Reizigers kregen eerst te horen dat de vlucht vertraagd was en later dat die was gecanceld. JetAir wil vandaag alle reizigers alsnog naar Sint Maarten vervoeren. Wat niet op hun eigen vlucht mee kan, hopen ze op op de vlucht van WinAir te zetten.

