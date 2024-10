PVV: ‘Arrestatie Croes toont wijdverbreide corruptie in Caribisch deel van het Koninkrijk’

Volgens de grootste politieke partij van Nederland, de Partij voor de Vrijheid (PVV), ’toont de arrestatie van de Arubaanse minister Glenbert Croes de feitelijke situatie’. Namelijk ‘wijdverbreide’ corruptie en integriteitsschendingen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat zegt PVV-Kamerlid Peter van Haasen vandaag in de Amigoe. Volgens hem wordt Nederland wat corruptie in de Caribische eilanden betreft ‘keer op keer’ met de neus op de feiten gedrukt. Croes werd gisteren gearresteerd op verdenking van zwendel met vergunningen.

Van Haasen heeft vorige maand vragen gesteld aan staatssecretaris Zsolt Szabó over politieke instabiliteit en corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van Haasen vroeg aan Szabó of hij een rol ziet voor de Nederlandse overheid om corruptie en integriteit in de autonome landen binnen ons Koninkrijk te monitoren volgens dezelfde criteria als Transparency International. Ook vraagt hij de staatssecretaris of hij op de hoogte is van de instabiele politieke situatie en de wijdverspreide corruptie in Curaçao, Aruba en Sint Maarten.