Haïti: Deportaties door Dominicaanse Republiek zijn ‘strategie van etnische zuivering’

De Dominicaanse Republiek heeft in de afgelopen week 11.000 migranten terug gestuurd naar Haïti en zegt dat voortaan wekelijks te doen. Volgens de Dominicaanse regering zijn er te veel migranten in het land. In reactie op de aankondiging heeft Haïti een spoedvergadering aangevraagd bij de Organisatie van Amerikaanse Staten. De Haïtiaanse vertegenwoordiger ziet in de deportaties ‘een strategie van etnische zuivering’ en ‘een discriminerende campagne tegen Haïtianen vanwege hun nationaliteit en huidskleur’.

Volgens de regering van de Dominicanse Republiek wordt het land onevenredig zwaar getroffen door de crisis in Haïti, waardoor veel mensen het land zijn ontvlucht. Door de komst van Haïtiaanse migranten zijn er overvolle scholen, klinieken en ziekenhuizen in de Dominicaanse Republiek. De grootschalige uitzettingen zorgen ervoor dat Haïtiaanse kinderen alleen achterblijven, waarschuwt activist William Charpentier tegen persbureau AP.