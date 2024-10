Overheid wil LinkedIn gebruiken om imago ambtenaren te verbeteren

De Curaçaose overheid wil het imago van ambtenaren verbeteren. In de gemeenschap zou te negatief worden gedacht over die beroepsgroep. Om het beeld positief te beïnvloeden wil de Directie Communicatie & Voorlichting gebruik gaan maken van het internet-netwerk LinkedIn. Dat staat vermeld in de ontwerpbegroting 2025. De Amigoe schrijft er vandaag over. De overheid wil gebruik gaan maken van zogenaamde LinkedIn-ambassadeurs.

Doel is om traningen, middelen en richtlijnen te bieden om werknemers in staat te stellen Linked-ambassadeur van de Curaçaose overheid te worden. Samen met de afdeling human resources wil de Directie Communicatie & Voorlichting 16 tot 20 gemotiveerde ambtenaren inzetten als LinkedIn-ambassadeur.