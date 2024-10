Gezaghebber Bonaire: ‘Blijf uit de buurt van krokodil’

De gezaghebber van Bonaire, John Soliano, heeft vanochtend een persconferentie gegeven over de ongeveer vier meter lange krokodil die in de wateren rond het eiland is gespot. Soliano heeft de baai van Sorobon afgesloten en vraagt iedereen uit de buurt van dat gebied te blijven. De autoriteiten werken nu samen om het dier te vangen. Er zijn drones ingezet en een expert van diergaarde Blijdorp is betrokken bij de zoektocht. De deskundige was toevallig op vakantie op het eiland. Doel is het beest levend te vangen, aldus Soliano.

“Zolang het beest niet geïdentificeerd is, blijft het onduidelijk hoe het proces verder zal gaan,” aldus de gezaghebber. De autoriteiten roepen het publiek op om de situatie serieus te nemen en de instructies op te volgen totdat het gebied weer veilig is verklaard.