Spoedvergadering in parlement over ‘Ennia-akkoord’

Het Curacaose parlement heeft voor vanmiddag een spoedvergadering met een technische briefing georganiseerd, dat is vanochtend bekend gemaakt. Om twee uur ’s middags komt de centrale commissie bijeen om te praten over het akkoord waarmee de Staten van Sint Maarten gisteren akkoord is gegaan. Het gaat om het zogenaamde ‘Hoofdlijnenakkoord Resolutie ENNIA’, waarmee de gepensioneerden zijn verzekerd van hun pensioen. Het parlement van Sint Maarten heeft echter eigenmachtig een toevoeging bij het akkoord geplaatst, hierover wil de Curacaose volksvertegenwoordiging overleggen.

De toevoeging, ofwel addendum, levert Sint Maarten 37 miljoen gulden op. Maar het is niet duidelijk wat de consequenties zijn voor Curacao. Door middel van een technische briefing hoopt het parlement duidelijkheid te krijgen.