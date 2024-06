PVV-staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties Zsolt Szabó:‘Ik ben Nederlander’

De nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering is Zsolt Szabó. Hij werkte tot voor kort als directeur bij IT-bedrijf Capgemini en is gevraagd door PVV-leider Geert Wilders voor de functie. Nadat hij was gevraagd heeft hij zijn lidmaatschap van de VVD opgezegd en gecheckt of hij staat ingeschreven als Nederlander. Dat was het geval. Szabó is in Nederland geboren en heeft Hongaarse ouders. Volgens eigen zeggen heeft hij ook nooit een ander paspoort gehad dan een Nederlands paspoort. Het onderwerp is relevant omdat de PVV altijd tegen dubbele nationaliteiten is geweest. Op 2 juli wordt het nieuwe kabinet geïnstalleerd.

In het AD zegt de aanstaande staatssecretaris vandaag dat hij zich, ondanks zijn decennialange VVD-lidmaatschap, al langer verwant voelt met de partij van Geert Wilders. De laatste verkiezingen heeft hij PVV gestemd: ,,Belangrijk was migratie.”