Tweede Kamer wil verblijfsvergunning voor Surinamers die Nederlandse nationaliteit kwijtraakten

Er lijkt een oplossing te komen voor honderden Surinamers die al vele jaren ongedocumenteerd in Nederland wonen. In de Tweede Kamer is er een meerderheid om voor deze groep een regeling te treffen. Het gaat om mensen die voor de onafhankelijkheid van Suriname daar als Nederlander werden geboren. Na de onafhankelijkheidsverklaring van 1975 kwamen ze naar Nederland. Hier hadden ze vijf jaar de tijd om verblijfsrecht aan te vragen. Niet iedereen heeft dit gedaan en daarom leven tussen 600 en 800 van hen al decennia in de illegaliteit in Nederland. Onlangs vroegen er honderd een verblijfsvergunning aan, om aandacht te vragen voor hun situatie.

Vandaag werd duidelijk dat een nipte meerderheid in Tweede Kamer vindt dat er snel een oplossing moet komen. 78 Kamerleden zijn voor een motie van CDA-leider Henri Bontenbal die een motie heeft ingediend over het treffen van een regeling. Dinsdag wordt over de motie gestemd.