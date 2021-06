Ramon Chong kan geen minister worden vanwege zijn strafblad. De PNP-voorzitter en beoogd minister voor Economische Ontwikkeling is door formateur Chester Peterson per brief daarover geïnformeerd. Volgens de screeningswet mag een kandidaat met een veroordeling geen minister worden. Chong was in 2003 als gedeputeerde betrokken bij een smeergeldaffaire. Daarvoor kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf.