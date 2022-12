Rapper doodgeschoten bij truk’i pan

De bekende rapper Boechi is iets na middernacht geliquideerd. De in Nederland woonachtige Curaçaoënaar stond bij een truk’i pan aan de Rooseveltweg. Onbekenden schoten vanuit een witte auto op hem. De kogels werden hem fataal. Het ambulancepersoneel kon niets voor het slachtoffer betekenen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Boechi, die in het echt Ruchendell Windster heet, was voor een reeks concerten op het eiland. Vorig jaar werkte hij nog mee aan een campagne tegen kindermishandeling van Veiligheidshuis Curaçao. Hij is bekend van nummers als ‘Steps’ en ‘Pordonami’