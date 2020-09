Rapper veroordeeld tot 18 maanden

De Curaçaose 23-jarige rapper Giomar Sambo alias “Gioboosie” is opnieuw veroordeeld wegens wapenbezit. Hij wordt verdacht van illegaal wapenbezit. Tijdens een Facebooksessie liet hij eind juni van dit jaar een wapen zien. Hij was op dat moment in het Trupiall Inn Hotel. De politie deed onderzoek naar hem naar aanleiding van dat incident. De rapper werd vorig jaar ook a opgepakt wegens wapenbezit. Nu is hij veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De rapper zegt de straf niet te brgijpen omdat meer rappers met wapens poseren. Zij komen er volgens hem vanaf zonder straf. De rechter zag nu echter geen verzachtende omstandigheden. Sambo kreeg dezelfde straf opgelegd als het OM had geëist.