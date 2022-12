Rauw Curaçao presentator schrijft autobiografische roman

De presentator van docuserie Rauw Curaçao heeft een boek geschreven. Wensly Francisco schreef een autobiografische roman over zijn jeugd in Tilburg-Noord waar hij als jochie naartoe verhuisde vanuit Curaçao. In het boek ‘Rust’ vertelt hij over zijn afwezige vader, zijn moeder die in de drugswereld belandde en hoe hij Tilburg en de straatcriminaliteit ontvluchtte door in het leger te gaan. ‘Rust’ is verschenen bij uitgeverij Lebowski.

Francisco (1980) is programma- en documentairemaker en vader van twee dochters. Hij hecht veel waarde aan (journalistieke) onafhankelijkheid, inclusiviteit en representatie. Met onder andere de docu(series) Rauw Curaçao, Zonen zonder vader, Bandidos, Stikken in het paradijs (Zembla) en een serie over bubbling is hij inmiddels een gevestigde naam in de media.