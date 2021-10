RDK heeft mogelijk al een nieuwe directeur

De Refineria di Kòrsou heeft mogelijk een nieuwe interim directeur. Volgens het Antilliaans Dagblad gaat het om Patrick Newton die op het moment wordt ingewerkt om de leiding over te nemen van Marcelino de Lannoy. Zoals bekend nam de Lannoy onlangs ontslag nadat de regering het vertrouwen in hem en de vorige Raad van Commissarissen had opgezegd. Patrick Newton is geen onbekende voor de RdK. Hij maakte eerder deel uit van het project management team dat een nieuwe operator voor de raffinaderij moest vinden. Ook werkte hij van 1979 tot 1985 bij de Shell en heeft hij daarna nog 3 jaar voor PDVSA gewerkt.