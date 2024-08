Rechter legt eigenaar van pitbulls boete op wegens nalatigheid

Een eigenaar van meerdere pitbulls heeft gisteren van de rechter op Sint Maarten een boete opgelegd gekregen van 5000 Naf. De man heeft volgens de uitspraak te weinig gedaan om te voorkomen dat mensen op zijn terrein werden aangevallen door zijn honden. Het Openbaar Ministerie had een voorwaardelijke straf van drie maanden als eis, maar de rechter hield het op een boete. De rechter bepaalde dat een eigenaar van een of meer pitbulls verplicht is om ervoor te zorgen dat niemand wordt aangevallen. Dat geldt volgens de rechter ook in en rond het huis van de eigenaar.

Op 15 maart vorig jaar waren er meerdere mensen aan het werk op het terrein van de man in Oyster Pond. Hij liet zijn dieren echter vrij rondlopen. Daardoor ontstond er een gevaarlijke situatie. De rechter benadrukte dat een eigenaar van een pitbull verplicht is extra maatregelen te nemen om anderen te beschermen tegen de agressieve dieren.