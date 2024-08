Parlement annuleert vergaderingen wegens opstappen ministers

Het ontslag van de drie ministers van de PNP woensdagmiddag heeft direct gevolgen voor enkele belangrijke vergderingen in het parlement. Kort na het opstappen van de drie bewindslieden werd gisteren bekend dat de geplande vergadering van vandaag over de toename van het aantal overvallen op toeristen is geannuleerd. De vergadering stond gepland met de ministers van Justitie en Economische Ontwikkeling. Die laatste bood gisteren zijn ontslag aan, waardoor de vergadering geen doorgang kan vinden. Dat geldt ook voor de voor vrijdag geplande vergadering over coöperaties. Die kan niet doorgaan om daarvoor ook de minister van Economische Ontwikkeling, samen met die van Financiën, was uitgenodigd.

Het gaat in beide gevallen om vergaderingen die eerder waren geschorst en gepland stonden voor deze vergaderweek. Er zijn ook al vergaderingen van volgende week door het parlement geannuleerd. Het is nog onduidelijk wie de posities van de opgestapte ministers gaat innemen en op welke termijn.