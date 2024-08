‘Ware reden van coalitiebreuk gaat schuil achter rookgordijn’

Volgens parlementariër Sheldry Osepa gaat de echte reden voor de breuk in de coalitie nog steeds schuil achter een rookgordijn. Er is volgens hem een hele andere reden waarom de MFK heeft gebroken met de PNP dan wordt gezegd. De fractie van MFK ondertekende woensdag een brief waarin ze stellen niet meer met Osepa en Gwendell Mercelina te kunnen werken vanwege gebrek aan vertrouwen. Daarbij wordt vooral gewezen naar de kritische houding van de twee ten opzichte van minister Silvania tijdens een vergadering afgelopen maandag. Osepa noemt dat echter niet de echte reden voor de breuk. Wat wel de ware reden is, wil hij nu nog niet zeggen.

De ontwikkelingen rond de coalitie volgden elkaar gisteren in hoog tempo op. Ondanks de crisis werd er woensdag wel gewoon vergaderd in het parlement, zo ging het over de enquêtecommissie die onderzoek heeft gedaan naar de hoge kosten van de bouw van het ziekenhuis.