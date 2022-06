Rechter verbiedt uitvoer dolfijnen

Een veelbesproken zaak op Curaçao kreeg vrijdag 3 juni 2022 vervroegd een uitspraak. Animal Rights spande een kortgeding aan tegen Sea Aquarium en heeft op de dag van de zitting nog uitspraak van de rechter ontvangen. De zaak draaide om een besluit van Sea Aquarium om vijf dolfijnen te verkopen aan Fakieh Aquarium in Saoedi Arabië. De rechter stelt Animal Rights in haar gelijk en verbiedt Sea Aquarium de uitvoer, op dwangsom van 2 ton per dolfijn.

Bertie Braam, advocaat namens Animal Rights, drong aan op naleving van het Cites-verdrag. Een internationale afspraak die het welzijn van dieren als dolfijnen moet waarborgen. Volgens de rechter schendt Sea Aquarium deze afspraak met de verkoop van de dieren.

Het aquarium vroeg de rechter Animal Rights als niet ontvankelijk te verklaren; de stichting huisvest zich immers in Nederland, niet op Curaçao. Volgens de rechter blijkt echter uit de statuten van de stichting dat deze zich niet enkel bekommert om dieren binnen de Nederlandse landsgrenzen. Tevens bracht Sea Aquarium naar voren dat men bij hun aan het verkeerde adres was: de dolfijnen waren namelijk eigendom van een andere entiteit. Op de vraag wie dan wel de eigenaar was weigerde men antwoord te geven. Volgens het gerecht is het niet van belang wie de eigenaar is. Het draait om wie de uitvoerder van de dolfijnen is, en dat is Sea Aquarium gebleken.

De bedoeling was dat de dolfijnen op 1 juni 2022 zouden vliegen, maar dat is niet doorgegaan. Mocht Sea Aquarium niet met een gegronde vergunning komen en toch tot uitvoer overgaan, wacht het bedrijf een dwangsom van Naf 200.000 per dolfijn, waarvan 90% naar het Land Curaçao zal gaan.