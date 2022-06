Twee commissarissen uit RdK vanwege preferred bidder

Twee leden van de Raad van Commissarissen hebben vermoedelijk hun ontslag ingediend. Dit meldt Direct Media. Het zou gaan om Elvis Quarton en Randolph Camelia. Beiden zijn het oneens dat Socap van Luis Giusti de raffinaderij gaat overnemen. Het kabinet-Pisas heeft vorig jaar een selectiecommissie in het leven geroepen die belast is met de zoektocht naar een nieuwe beheerder voor de olieraffinaderij. De ministerraad steunt de keuze van deze commissie. Giusti gaf voorheen leiding aan de PdVSA en woont tegenwoordig in de VS. Hij is een deskundige op het gebied van petroleum en energie.