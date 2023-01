Recordaantal Amerikaanse toeristen verwacht

Curaçao verwacht dit jaar een recordaantal toeristen uit Noord-Amerika. Dat meldt het toeristenbureau. Naar verwachting zullen er dit jaar 20 procent meer bezoekers uit de VS en Canada komen vergeleken met 2022. De stijging heeft grotendeels te maken met de opening van een aantal resorts, waaronder Courtyard by Marriott. Maar ook de rebranding van een aantal bestaande hotels maakt het eiland aantrekkelijker voor Amerikaanse vakantiegangers. Bovendien vliegt JetBlue vanaf april vijf keer per week tussen New York en Curaçao.