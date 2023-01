Luis Giusti uit bestuur CPR

Luis Giusti zit niet meer in het bestuur van de holding van Caribbean Petroleum Refinery. Dat meldt de beoogde beheerder van de raffinaderij in een persbericht. Giusti is wel onderdeel van het uitvoerende bedrijf. Vanwege zijn ervaring met het ontwerpen en bouwen van raffinaderijen is hij van positie veranderd. Caribbean Petroleum Refinery maakt binnenkort bekend wie Giusti zal vervangen binnen de holding. Op dit moment staat enkel Richenel Doran ingeschreven als bestuurder van de holding in het register van de Kamer van Koophandel. De bv wordt bestuurd door Doran en twee Venezolaanse mannen: Raul Ignacio Socorro Herrera en Alejandro Alberto Marquez Bustos.