Recordaantal bekeuringen in november

In totaal zijn in november 851 bekeuringen gegeven in het verkeer. De automobilisten kregen vooral een bon voor het niet kunnen tonen van verzekeringspapieren of een rijbewijs. Opvallend is ook dat er veel jongeren staande zijn gehouden die jonger zijn dan 18 jaar en dus geen rijbewijs hebben. Een deel van hen kan een gevangenisstraf tot vier weken krijgen, omdat zij eerder al zijn bekeurd voor deze overtreding.

Meer over bekeuring boetes recordaantal