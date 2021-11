Regering bij aantreden geconfronteerd met duurtetoeslag

De regering werd bij haar aantreden geconfronteerd met de duurtetoeslag. Dat zei minister van Financiën Javier Silvania tijdens een persconferentie over een korting op de regeling. Silvania’s voorganger Kenneth Gijsbertha zou hebben aangegeven dat het onderwerp van tafel was tijdens de onderhandelingen met Nederland over COHO. Volgens premier Gilmar Pisas was de indruk gewekt dat er fondsen waren voor de duurtetoeslag, maar dit bleek niet het geval. Het onderwerp ligt gevoelig. De duurtetoeslag is een bedrag dat toegekend wordt op het pensioen en loopt op aan de hand van het aantal dienstjaren. Nederland wil dat hierop wordt gekort als voorwaarde voor liquiditeitssteun.