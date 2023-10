De ministeries krijgen aan het eind van het jaar extra geld om te besteden. De minister van Financiën stelt namelijk 200 gulden per persoon beschikbaar voor een kerstdiner of een kerstpakket. Dat kondigde Silvania vanmorgen aan op Facebook. Vorig jaar maakte zijn kabinet 150 gulden per persoon vrij. Vanwege de inflatie is deze verhoogd naar 200 gulden.