Ruim 1300 Curaçaose kiezers voor Tweede Kamerverkiezing

Nog nooit eerder hebben zo veel Nederlanders die in het buitenland wonen zich laten registreren als kiezer voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bijna 109.000 Nederlanders willen hun stem uitbrengen tijdens de aankomende Kamerverkiezingen in november. Vanuit Curaçao mogen ruim 1300 kiezers hun stem uitbrengen. Aruba telt 500 geregistreerde kiezers. Het is niet bekend hoeveel kiezers er op Sint Maarten zijn. Het briefstembewijs en het stembiljet worden vanuit Den Haag naar de Nederlandse Vertegenwoordiging gestuurd. In november kunnen stemgerechtigden deze ophalen en tegelijkertijd hun stem uitbrengen. De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november.