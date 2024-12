Regering: Momenteel wordt nader onderzoek gedaan naar windmolenpark

Op de begroting van het Curaçaose ministerie van Economische Ontwikkeling is een bedrag van 25 miljoen gulden gereserveerd voor het offshore windmolenparkproject. Het gaat om een drijvend windmolenpark op zee. Dat blijkt uit schriftelijke antwoorden van de regering op vragen uit de Staten, die in de centrale commissie werden gesteld over de begroting voor 2025. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. Volgens de regering worden op dit moment verschillende onderzoeken verricht naar het project dat voor de kust van ons eiland zou moeten verrijzen.

Volgens het antwoord van de regering is uit de verkennende fase naar voren gekomen dat er een potentieel is. Nu wordt in de voorbereidingsfae in totaal 10 miljoen euro betaald voor verschillende studies. Die worden gelijkmatig door Nederland en Curaçao gefinancieerd.