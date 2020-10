Regering regelt 25 % korting op arbeidsvoorwaarden

Minister-president Eugene Rhuggenaath heeft maandagavond een videoboodschap opgenomen. In de boodschap stelt Rhuggenaath dat er een voorstel is ingediend om 25 % korting op het arbeidsvoorwaardenpakket van parlementariërs en ministers per wet te regelen. Voor ambtenaren gaat een verlaging van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden per 12.5 % per wet geregeld worden. Dat geldt ook voor directie en medewerkers van semi-overheidsbedrijven.

Minister-president Eugene Rhuggenaath gaf verder aan dat hij aanstaande vrijdag aanwezig zal zijn tijdens een vergadering van de Rijksministerraad. Hij hoopt daarin tot een definitieve afspraak te komen met Nederland over financiering en duurzame samenwerking. Volgens hem ‘rest er niet veel meer om tot definitieve afspraken te komen met de Nederlandse regering’. Wel gaf hij aan dat de laatstse loodjes het zwaarst wegen.