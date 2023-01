Reizen met sedula verlengd

De pilot ‘reizen met sedula’ is verlengd. Voor ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit is het mogelijk om met het identiteitsdocument te reizen in het Caribische deel van het Koninkrijk. Met uitzondering van Aruba. Het land doet niet mee aan de proef. Om naar Aruba te reizen moet je je paspoort bij de hand hebben. Het pilotproject loopt tot eind dit jaar. Dat is besloten tijdens het JVO op Aruba. Het overleg tussen de vier ministers van Justitie vond voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie fysiek plaats.