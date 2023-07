Remko Bicentini weer weg als bondscoach

Voetbalbond FFK heeft opnieuw afscheid genomen van Remko Bicentini als bondscoach. Vorig jaar augustus keerde Bicentini terug als hoofdtrainer van het nationaal elftal, nadat het bestuur hem in 2020 abrupt had vervangen. Deze geschiedenis lijkt zich te herhalen. Vorig jaar vertrok Bicentini als assistent-bondscoach van Canada en tekende een overeenkomst voor vier jaar tot en met het WK van 2026. Dit contract wordt door de Curaçaose voetbalbond opengebroken. De aanleiding daarvoor is nog niet bevestigd door de voetbalbond. Dean Gorré blijft aan als technisch directeur.