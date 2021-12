Renovaties cellencomplex Barber afgerond

Het cellencomplex in Barber heeft een flinke opknapbeurt gekregen. De afgelopen vijf maanden vonden er renovatiewerkzaamheden plaats. Vanaf volgende week kan het Politiekorps Curaçao de cellen weer in gebruik nemen. In totaal gaat het om 16 cellen voor twee personen en twee cellen voor één persoon. Premier Pisas heeft de vernieuwde cellen bezocht en heeft er volgens de overheid als Minister van Justitie voor gezorgd dat de cellen sneller konden worden opgeleverd.