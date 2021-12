Repatriëringsvlucht naar Venezuela gecanceld

Zo’n 100 illegale Venezolanen zijn gisteren toch niet terug gegaan naar hun land. De geplande repatriëringsvlucht werd gecanceld waardoor de passagiers op de luchthaven strandden. Volgens Human Rights Defense zijn de Venezolanen aan hun lot overgelaten. De stichting is nog op zoek naar ongeveer 20 verblijfplaatsen voor de groep. Venezuela heeft op 18 december haar luchtruim gesloten. Het is onduidelijk of dit de reden is van het cancelen van de vlucht.

