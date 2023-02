Replica van 3 o’ clock Romance in New York

Curaçao was laatst vertegenwoordigd op een van de grootste reisbeurs in New York. De kraam van het toeristenbureau bevatte een replica van een muurschildering van Francis Sling. De kunstenaar was ook aanwezig om zijn kunstwerk 3 o’ clock Romance op te vrolijken. Daardoor kregen bezoekers de kans om de lokale artiest te ontmoeten. Het CTB en zeven lokale partners promootten twee dagen lang het eiland, de toeristenattracties en de diverse accommodaties die Curaçao rijk is. Ook hield het CTB samen met het toeristenbureau van Bonaire een diner in Manhattan voor reisagenten. Chef-koks uit Curaçao presenteerden de lokale keuken en deelden de rijke Curaçaose cultuur via gerechten.