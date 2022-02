Restaurant associatie: oneerlijk dat overheid Sandals voortrekt

De Curaçao Restaurant Associatie heeft verbaasd gereageerd op de persconferentie van minister Larmonie en Sandals. Ze vinden het oneerlijk dat de hotelketen voortgetrokken wordt door de regering en een podium kreeg voor personeelswerving. De organisatie probeert al zeven maanden in contact te komen met de minister om te praten over het grote personeelstekort in de horeca. De komende jaren zouden er 4000 mensen nodig zijn in de hospitality. Binnenkort openen ook het Marriot Hotel, Hotel Otrabanda en de tweede fase van Corendon. , De Curaçao Restaurant Associatie graag met de minister praten over omscholen van personeel en het openen van vakscholen. Maar ook zou het makkelijker moeten worden om mensen uit het buitenland hier te laten werken.