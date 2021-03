Rhuggenaath maant tot rust: vaccineer en blijf thuis

Premier Eugene Rhuggenaath doet een dringend verzoek om geen paniek te zaaien, dit is specifiek gericht aan de vakbonden. Dit kunnen we volgens Rhuggenaath absoluut niet gebruiken tijdens deze crisis. Ook de bevolking roept hij op om thuis te blijven en te vaccineren. Niet omdat de regering je vrijheden wil inperken, maar puur omdat ze willen dat de situatie niet verder uit de hand loopt. Het is volgens Rhuggenaath een verantwoordelijkheid van ons allen. De komende tijd zal het zorgpersoneel worden opgeschaald.