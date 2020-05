Rick Hart geschorst

Journalist Rick Hart is donderdag door zijn werkgever Radio Hoyer 2 geschorst, na de uit de hand gelopen persconferentie. Minister President Eugene Rhuggenaath stelde het niet op prijs dat hij van drie journalisten, waaronder Hart, vragen kreeg over de omstreden uitbetaling van de loontrede en vakantiegeld aan ambtenaren. De directie van de radiozender heeft hem op non actief gezet gedurende een onderzoek naar wat er tijdens de persconferentie gebeurde.