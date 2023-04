De Rijkswet Coho is nu officieel verleden tijd. De Rijksministerraad heeft vanmorgen besloten het omstreden wetsvoorstel in te trekken. Dat meldt Dossier Koninkrijksrelaties. De weg daarvoor werd op 4 april vrijgemaakt met de ondertekening door de CAS-landen van een onderlinge regeling met Nederland. Later in de ochtend is er een persmoment met staatssecretaris Van Huffelen over het besluit van de Rijksministerraad.