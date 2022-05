RKC Waalwijk legt Felida vast

RKC Waalwijk heeft Kevin Felida voor de komende seizoenen vastgelegd. De 22-jarige middenvelder komt transfervrij over van FC Den Bosch. De international van Curaçao heeft een akkoord bereikt over een contract tot medio 2025. De voetbalclub had Felida al langer op haar radar en zijn dan ook blij dat hij nu RKC’er is. Hij past perfect binnen het profiel. De Curaçaoënaar is jong, talentvol en ambitieus. Voor Felida is de overstap naar RKC een kans om zichzelf verder te ontwikkelen op Eredivisie-niveau.