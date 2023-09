Roadmap ‘Computational Thinking’ gepresenteerd

Afgelopen weekeinde is het project ‘Computational Thinking’ afgesloten. Dit project is een samenwerking tussen Tinkersjòp Curaçao, het NEMO Science Museum uit Nederland en de Universiteit van Deusto uit Spanje. Het doel is de digitale competenties van basisschoolkinderen en hun leerkrachten te vergroten. Het concept is deels gebaseerd op hoe computers werken, maar gaat vooral over het leren denken op een logische manier bij het oplossen van problemen. Daarvoor is een routekaart ontwikkeld die leerkrachten wegwijs maakt in ‘Computational Thinking’ binnen het schoolcurriculum. Ook is er een toolkit met workshops voor kinderen gecreëerd en een training voor leerkrachten.