51-jarige kabeldief ingerekend

De politie heeft zaterdag een 51-jarige man aangehouden voor kabeldiefstal. Het handhavingsteam van het ministerie van VVRP was bezig met een controle in Little Haiti. Bij een van de illegaal gebouwde huizen troffen de controleurs vreemde kabels aan. Deze worden normaal niet gebruikt in de bouw. De politie en Aqualectra werden erbij gehaald. De kabels bleken eigendom van Aqualectra te zijn. De gestolen goederen zijn vervolgens in beslag genomen en de verdachte werd in de boeien geslagen. De man zit in voorarrest in afwachting van meer onderzoek.