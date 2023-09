Het kantoor van de Landsontvanger is morgenochtend gesloten. Tot 12 uur ‘s middags houdt de minister van Financiën een informatiesessie met het personeel. Deze vindt plaats in het Renaissance hotel. Na afloop is er een persconferentie. Thema is het verhogen van de effectiviteit van de Ontvanger. Daarvoor zal de Ontvanger enkele aanpassingen doorvoeren.