Gerhard Hoogers directeur Kabinet Gouverneur Sint Maarten

Het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten krijgt een nieuwe directeur. Gerhard Hoogers begint per 1 december op die functie. De directeur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van gouverneur Baly. Daarnaast heeft hij de algehele leiding over de bedrijfsvoering van het kabinet van de gouverneur. Gerhard is sinds 1994 verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en is nu werkzaam als universitair hoofddocent bij de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde. Sinds 2012 is hij honorair hoogleraar vergelijkend staatsrecht aan de universiteit in Oldenburg, Duitsland. Deze functie blijft hij ook bekleden naast de functie op Sint Maarten. De eilanden zijn geen onbekend terrein voor de staatsrechtgeleerde. In de afgelopen 25 jaar heeft hij zich veel en intensief met het koninkrijksrecht en het constitutionele recht van de Caribische landen beziggehouden. Deze functie stelt hem in staat om die kennis en ervaring heel concreet in te kunnen zetten.